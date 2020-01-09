Уфа, , 13:36 — REGNUM Мужчину в Уфе оштрафовали за публикацию экстремистского материала в социальной сети. Об этом 9 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, 23-летний житель Уфы на своей странице в «ВКонтакте» опубликовал текст книги, которая внесена в список экстремистских.

Прокуратура Кировского района возбудила в отношении мужчины административное дело по ст. 20.29 КоАП РФ. В результате молодой человек был оштрафован. Отмечается, что страница пользователя была удалена из социальной сети.

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