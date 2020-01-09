Нижневартовск, Югра, , 13:33 — REGNUM В Югре суд Нижневартовска продлил до 22 февраля сроки заключения под стражей троим подозреваемым в связях с террористической группировкой. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в сентябре были задержаны вероятные участники террористической организации «Исламское государство"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое подозреваемых были выявлены в Нижневартовске, третий мужчина — в Татарии.

По версии следствия, задержанные вели в Нижневартовске идеологическую обработку и склоняли граждан к участию в деятельности экстремисткой ячейки, а также к финансированию терроризма. В ходе проведённых обысков следователями СКР изъяты экстремистская литература и изображения с текстами экстремистского содержания, символика и флаг запрещённой организации, патроны. При личном досмотре у одного из подозреваемых найдено наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами. По данному факту органами внутренних дел возбуждены уголовные дела за незаконное приобретение и хранение наркотиков и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержание террористов в Югре: подробности