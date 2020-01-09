Кострома, , 13:24 — REGNUM В начале 2020 года в костромском городском отделении травматологии зарегистрировано на треть больше обращений, чем обычно под Новый год и Рождество, — сообщает ТРК «Кострома».

С 3 по 7 января к врачам обращались по 175 человек в сутки. Причем, подавляющее большинство из них получили ушибы и переломы при катании на тюбингах. Среди пострадавших есть и 4−5 летние дети, и взрослые костромичи.

«Взрослые и дети катаются на «ватрушках», а они неуправляемые и очень опасны, вызывают очень серьезные травмы. Сегодня, в частности, был перелом крестца — это очень серьезная травма. Перелом был у взрослой женщины. А в остальные дни — в основном, у детей. Ватрушки все эти я бы проколол. Не разрешал бы на них кататься ни взрослым, ни детям», — возмущается врач отделения костромского Центра травматологии и ортопедииАлександр Голубев.

Надувные санки на ледяной поверхности могут развивать скорость до 50 км/час. Не имея управления, тюбинги зачастую переворачиваются, врезаются в деревья и автомобили.

В Костромской области смертельных случаев при катании на «ватрушках» пока не зафиксировано.