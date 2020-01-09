Уфа, , 13:28 — REGNUM Три сайта с запрещенной информацией заблокируют в Уфе. Об этом 9 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники уфимской прокуратуры выявили три сайта, на которых была размещена информация о незаконном обналичивании денег.

Отмечается, что данная информация может привести к совершению правонарушений и преступлений. Поэтому стражи порядка потребовали через суд признать размещенную на данных сайтах информацию запрещенной. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Сообщается, что исполнение решений суда находится на контроле городской прокуратуры.

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