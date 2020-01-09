Москва, , 13:23 — REGNUM Сообщения некоторых СМИ о взрыве баллона газа в здании Центрального Банка (ЦБ) России, расположенного на улице Неглинной в Москве, являются не соответствующими действительности. Об этом 9 января сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«Сообщаем, что информация (о взрыве баллона газа) не соответствует действительности», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы ЦБ РФ.

Отметим, ранее в СМИ появились сообщения о том, что в главном офисе Центрального Банка во время ремонтных работ взорвался баллон с газом, в результате чего один сотрудник пострадал.