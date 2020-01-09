Элиста, , 13:10 — REGNUM 635 правонарушений зарегистрировано на территории Республики Калмыкия с начала 2020 года, 46 правонарушений имеют признаки преступлений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики 9 января. С начала года полицейские уже раскрыли 42 преступления.

2020 год начался для полицейских Калмыкии непросто. Так, в первые дни нового года уже зарегистрировано 12 случаев хищения чужого имущества, три факта незаконного оборота наркотических средств, четыре факта незаконного оборота оружия и боеприпасов, два факта хулиганства. С начала года полицейские задержали троих человек, находившихся в федеральном розыске за совершение преступлений.

С начала года на территории республики произошло 14 ДТП, в них погибли четыре человека, 22 получили ранения. Пятеро водителей также стали фигурантами уголовных дел, так как были задержаны за рулём в нетрезвом виде повторно.