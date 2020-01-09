Кемерово, , 13:10 — REGNUM В Кемеровской области в период с 1 по 8 января 2020 года за управление транспортом в состоянии опьянения и отказ от прохождения освидетельствования сотрудники ГИБДД отстранили от управления около 300 водителей. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Кузбассу.

Уточняется, что каждый восьмой из них задержан повторно за подобное нарушение и будет привлечён к уголовной ответственности.

Больше всего нетрезвых водителей оказалось в Новокузнецке (58), Кемерове (47), Прокопьевске (14), Ленинске-Кузнецком (14).

С участием нетрезвых водителей за праздничные дни произошло 19 ДТП, в результате которых один человек погиб, один получил травмы, четверым была оказана медицинская помощь.