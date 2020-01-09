Найроби, , 13:10 — REGNUM В ходе перестрелки в Кении между сотрудниками полиции и членами сомалийской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты четверо школьников. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение полиции.

По информации журналистов агентства, боевики захватили телевышку во вторник, 7 января, что стало третьим терактом в Кении на этой неделе.

По словам официального представителя полиции Чарльза Овино, полицейские убили двух нападавших и обнаружили две штурмовые винтовки и материалы для изготовления бомб.

Овино уведомил Reuters в текстовом сообщении, что четверо погибших в ходе нападения были школьниками. Ранее во вторник, 7 января, он сказал, что среди погибших был учитель.

«Я выражаю соболезнования семьям четырех учеников, которые были убиты бессердечными террористами, одержимыми убийством невинных людей, внушающими повсеместный страх и подрывающими образование в регионе», — заявил губернатор округа Гарисса Али Коране.

Нападавшие также ранили трех других детей, сообщил Мохамед Дубов Аден, координатор Красного Креста округа Гарисса. Аден сказал, что трое из погибших детей были из одной семьи.

Напомним, что США направили дополнительные войска в Кению для укрепления безопасности после того, как в минувшее воскресенье террористы «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили трех американцев в ходе нападения на военную базу в Кении.