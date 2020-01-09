Тобольск, Тюменская область, , 12:57 — REGNUM В тюменском управлении корпоративных коммуникаций «Сибур Тобольска» уточнили информацию о коротких замыканиях проводки 8 января 2020 года, в результате которых случилось два пожара. Указанные в сводке МЧС города Тобольска возгорания произошли за пределами производственной площадки предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Сибур Тобольска».

А именно, на объектах подрядных организаций. На автодороге случилось возгорание аккумуляторного отсека экскаватора Komatsu, принадлежащего ООО «Авангард Строй Транс». Также 8 января загорелся вагон-бытовка, принадлежащий подрядной организации «Ренессанс» и используемый в качестве пункта обогрева.

«Оба возгорания носили локальный характер и были ликвидированы своими силами, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба «Сибур Тобольска».

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