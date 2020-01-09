Элиста, , 12:50 — REGNUM Четыре человека, в том числе ребёнок, получили травмы в результате автоаварии на территории Республики Калмыкия вечером 8 января, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Республики.

Авария произошла около 16:30 на 252 километре автодороги Р-22 «Каспий». ПО предварительным данным, 31-летний водитель Hyundai H-1, совершая обгон, по касательной столкнулся с автомобилем Renault Logan, в результате оба автомобиля вылетели в кювет.

В результате аварии пострадали четыре пассажира Hyundai, в том числе один ребёнок, все госпитализированы с различными травмами. Полиция начала проверку по факту аварии.

Добавим, что сегодня, 9 января, МВД республики распространило предупреждение водителям о необходимости соблюдать осторожность в связи с нестабильными погодными условиями.