Тегеран, , 12:43 — REGNUM Потерпевший крушение в Иране самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете иранской организации гражданской авиации.

Траектория полета воздушного судна указывает на то, что после появления неполадки экипаж развернул самолет в сторону аэропорта. Вместе с тем пилоты не сообщали о возникновении внештатной ситуации на борту, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» разбился утром 8 января спустя две минуты после взлета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 176 человек. Никто не выжил.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассматривают три версии трагедии — поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и взрыв двигателя по техническим причинам.