Донецк, , 12:46 — REGNUM Боевики 92-й бригады ВСУ подожгли спящего сослуживца, сообщили 9 января в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«По данным нашей разведки, трое военнослужащих из состава взвода материального обеспечения 2-го батальона 92-й бригады в стоянии алкогольного опьянения решили поиздеваться над своим сослуживцем, спавшим в соседнем помещении. Для этого они разлили на него спиртосодержащую жидкость и подожгли её», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителя народной милиции ДНР, злоумышленники хотели «проверить», как потерпевший умеет действовать в условиях пожара.

В результате поджога, украинский силовик получил ожоги глаз 1-й степени, грудной клетки, левой руки, плеча и шеи. Он был доставлен в больницу города Красноармейска в состоянии средней тяжести.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее боевик ВСУ покончил с собой, не выдержав издевательств со стороны сослуживцев.

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