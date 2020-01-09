Москва, , 12:41 — REGNUM Заседание по делу бывшего первого замглавы МЧС России Сергея Шлякова, обвиняемого в мошенничестве, перенесли на 16 января.

Сергей Шляков в Хамовническом суде Москвы (первый ряд, слева) Алексей Чалов © ИА REGNUM

Об этом 9 января из зала Хамовнического районного суда Москвы сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Заседание было перенесено в связи с отсутствием Самира Каримова — адвоката Сергея Онищенко, одного из фигурантов. Помимо Шлякова и Онищенко, по делу также проходят Александр Казарцев и Юрий Кузнецов.

Шляков виновным себя не признает, о чем в очередной раз заявил журналистам перед заседанием 9 января. На вопрос, принимал ли он участие в коррупционных сделках, ответил определённо: «Нет».

Сергея Шлякова задержали по обвинению в мошенничестве 25 июля 2018 года. Замминистра и его сообщникам инкриминировали получение около 50 млн рублей за обещание устроить «правильное» назначение на пост губернатора Ярославской области.