Самара, , 12:42 — REGNUM Семь единиц гражданского оружия было изъято сотрудниками Росгвардии в Самарской области в новогодние каникулы. Об этом 9 января сообщает пресс-служба Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, акция «Безопасный Новый год» стартовала в последние дни декабря прошлого года. В ходе рейдов сотрудники Росгвардии дополнительно провели проверку свыше 1000 владельцев гражданского оружия, которые проживают в 500-метровой зоне от объектов празднования Нового года и Рождества Христова.

По результатам проверок правоохранители составили 22 протокола об административных правонарушениях, и изъяли семь единиц гражданского оружия.

Отмечается, что в новогодние каникулы стражи порядка задержали около 60 человек, которых подозревают в уголовно-наказуемым деяниях, один подозреваемый находился в розыске.

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