Камышин, Волгоградская область, , 12:38 — REGNUM Факт незаконного оборота спиртосодержащей продукции выявили полицейские в Камышинском районе Волгоградской области, сообщили 9 января в пресс-службе регионального УМВД. Оперативники изъяли у подозреваемого почти шесть тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя известных брендов.

Полицейские совместно с коллегами из УФСБ задержали 55-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики в момент разгрузки крупной партии спиртосодержащей продукции из грузового автомобиля Volvo. Все бутылки с этикетками известных торговых марок были без акцизных марок. Оперативники выяснили, что покупателем суррогата является 58-летний житель города Камышин. В его гараже также были обнаружены ящики с фальсифицированным алкоголем, это подтвердила экспертиза товара. В общей сложности, полицейские изъяли почти шесть тысяч бутылок.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. Ущерб правообладателям торговых марок составил более одного миллиона рублей.