Харьков, Украина, , 12:25 — REGNUM В одной из колоний Харькова был предотвращён бунт заключённых, сообщила 8 января пресс-служба Администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

В пресс-службе отметили, что для дестабилизации обстановки планировалось привлечение одного из криминальных «авторитетов», находящихся на свободе, а также представителей нескольких правозащитных организаций.

В ходе обыска в колонии были изъяты запрещённые предметы, в частности мобильные телефоны. Для проведения обыска привлекались спецназ и сотрудники из других исправительных учреждений.

«Если в ближайшее время на основе компетентности и человечности в пенитенциарной службе не произойдёт наведения порядка, то пожнём бурю. Заберите у Малюськи (министр юстиции Украины Денис Малюська — ИА REGNUM) спички (пенитенциарную службу), а то государство подожжёт», — прокомментировал ситуацию экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области Украины в СИЗО был обнаружен тайник, в котором находилось, в частности, более 100 литров водки, мобильные телефоны, игровые приставки и ключ от камеры.

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