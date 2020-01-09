Харьков, Украина, 9 января 2020, 12:25 — REGNUM В одной из колоний Харькова был предотвращён бунт заключённых, сообщила 8 января пресс-служба Администрации государственной уголовно-исполнительной службы Украины на своей странице в социальной сети Facebook.
В пресс-службе отметили, что для дестабилизации обстановки планировалось привлечение одного из криминальных «авторитетов», находящихся на свободе, а также представителей нескольких правозащитных организаций.
В ходе обыска в колонии были изъяты запрещённые предметы, в частности мобильные телефоны. Для проведения обыска привлекались спецназ и сотрудники из других исправительных учреждений.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области Украины в СИЗО был обнаружен тайник, в котором находилось, в частности, более 100 литров водки, мобильные телефоны, игровые приставки и ключ от камеры.
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