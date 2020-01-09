Искитим, Новосибирская область, , 12:15 — REGNUM Прокуратура организовала свою проверку в связи с пожаром в торговом комплексе в Искитиме, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

«Прокуратура проверит полноту и законность ранее проведённых органом пожарного надзора проверок, достаточность принятых должностными лицами мер. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в официальном комментарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 8 января 2020 года, в одноэтажном здании торгового комплекса в Искитиме произошёл пожар. После тушения возгорания, было обнаружено тело мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)

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