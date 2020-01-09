Якшур-Бодьинский район, , 12:09 — REGNUM Бесхозное гидротехническое сооружение прорвало на пруду в удмуртском селе Якшур-Бодья. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

Уточняется, что угрозы подтопления для жилых домов и объектов жизнеобеспечения населённого пункта нет. Вода равномерно распределилась в реках Якшурка и Селычка.

Целостность дамбы не нарушена, пешеходное и транспортное сообщение также не пострадали.

ИА REGNUM напоминает, 19 октября в Курагинском районе Красноярского края прорвало дамбу технологического водоёма золотого прииска на реке Сейбе. Поток был настолько мощный, что разрушились ещё четыре гидротехнических сооружения. Пострадали более 40 человек, 17 человек погибли, трое пропали без вести.