Москва, , 12:18 — REGNUM В Москве задержан подозреваемый в продаже арендованного автомобиля. Об этом 9 января сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

21-летний приезжий был задержан сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Раменки по подозрению мошенничестве.

Ранее в полицию с заявлением обратился представитель компании по прокату автомобилей. По его данным, в аренду был сдан автомобиль марки «Киа Оптима». Арендатор не вернул средство передвижения по окончании срока проката и перестал выходить на связь.

Установлено, что злоумышленник продал арендованный автомобиль третьим лицам. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.