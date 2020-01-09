Анкара, , 12:09 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 177 кг марихуаны во время спецоперации, об этом 9 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Эдирне, расположенной на северо-западе страны. Запрещенные наркотические препараты были обнаружены в грузовике, проникшем на территорию государства из Греции.

Преступление помогли раскрыть специально обученные собаки, водитель транспортного средства был арестован по обвинению в распространении наркотиков.

Начато расследование инцидента.

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