Киев, , 12:02 — REGNUM В столице Украины в ночь на 9 января четверо неизвестных взорвали банкомат, сообщил ресурс «Информатор».

Случайный свидетель услышал взрыв и вышел из магазина, расположенного напротив отделения «Ощадбанка». Он увидел четверых убегающих мужчин, одетых в чёрное, чьи лица были закрыты масками.

Полицейские выяснили, что после взрыва открылась только внешняя дверь банкомата, а внутренний сейф не пострадал. Злоумышленники не смогли завладеть деньгами, и были вынуждены скрыться.

Момент совершения преступления был зафиксирован камерами наблюдения. Видеозаписи изучают специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2020 года в Кировоградской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат, располагавшийся в здании сельсовета.

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