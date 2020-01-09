Новосибирск, , 11:58 — REGNUM Около 50 минут потребовалось пожарным расчётам для локализации пожара в здании Стеклянской средней образовательной школы в селе Покровка Купинского района Новосибирской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ.

«Тушение осложнялось тем, что ближайшее подразделение пожарной охраны находится в 15 километрах от места происшествия, — пояснили в ведомстве. — Кроме того, работу пожарным осложняли особенности конструкций одноэтажного деревянного здания школы и большая площадь пожара».

Открытое горение распространилось на 874 кв. м. По оперативным данным, пострадавших нет. Пожар тушили 26 человек.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на момент прибытия огнеборцев к зданию школы огнём была охвачена крыша строения.

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