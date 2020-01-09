Якутск, , 11:59 — REGNUM В Якутии завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя города Ленска в покушении на убийство супруги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК республики.

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В ходе следствия было установлено, что 26 октября 2019 года обвиняемый и его 48-летняя супруга в квартире распивали спиртное. В ходе трапезы мужчина высказал претензии жене по поводу злоупотребления алкоголем. Возникла ссора, в ходе которой они переместились на балкон квартиры, которая находится на третьем этаже.

Супруг толкнул женщину к перилам, затем схватил её руками, приподнял и перекинул через ограждение. Пытаясь удержаться, женщина схватилась за руки мужа и хотела влезть на балкон, однако он разжал её руки, и она упала вниз.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы костей таза, ребер, плечевой кости и была доставлена в больницу.

«Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, дал показания о причинах и обстоятельствах произошедшего. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Как сообщало ИА REGNUM, проректор Хабаровской духовной семинарии выпал с балкона своей квартиры на пятом этаже. В результате полученных травм он скончался.