Киншаса, , 12:01 — REGNUM С начала 2020 года в крупнейшей столичной тюрьме ДР Конго Макала в городе Киншаса погибли 11 заключенных. Об этом передает RFI Kiswahili.

В соответствии с докладом комиссии по расследованию ицидента, причиной гибели заключенных стала нехватка лекарств и продовольствия.

По словам сотрудника тюрьмы, который предпочел остаться анонимным, ситуация начала ухудшаться с октября 2019 года. Он добавил, что правительство не выделяет достаточно средств на снабжение тюрьмы медикаментами и продовольствием.

Министр по делам тюрем ДР Конго Селестин Тунда Я Касенде подтвердил задержку поставок, однако добавил, что они были возобновлены с 6 января этого года.

По словам журналистов, тюрьма Макала, построенная бельгийскими колониальными властями и рассчитанная на 1500 заключенных, в настоящее время вмещает более 9000 человек, что представляет угрозу их жизням и здоровью.