Тюмень, , 11:48 — REGNUM Тюменский инкассатор подозревается в краже 400 тыс. рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Заявление о преступлении поступило от руководителя одного из финансовых учреждений Тюмени ещё в конце 2019 года.

Полицейские следователи установили, что кражи совершались с сентября по декабрь прошлого года. Ущерб составил свыше 400 тыс. рублей. Были изучены данные камер видеонаблюдения, опрошен персонал. В итоге установлен подозреваемый. Им оказался 33-летний специалист по экономической безопасности в инкассаторской фирме, перевозившей деньги учреждения.

Как выяснилось, подозреваемый, имея свободный доступ к инкассаторской сумке, похищал часть денег во время их транспортировки. Украденныеденежные средства шли на оплату его кредитов и жилья.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в крупном размере»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.