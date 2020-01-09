Ижевск, , 11:46 — REGNUM По итогам 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 49 случаев бешенства животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии.

Случаи фиксировались на территории 16 из 25 районов. По шесть случаев бешенства выявлено в Можгинском и Увинском районах, пять очагов — в Кизнерском районе, в Завьяловском, Воткинском, Каракулинском районах — по четыре очага, по три — в Алнашском, Игринском и Малопургинском районах, по два — в Вавожском, Сарапульском и Шарканском районах, а также по одну очагу зафиксировано в Граховском, Глазовском, Камбарском, Сюмсинском районах и в Ижевске.

Основное число случаев заболевания приходится на диких лис — 17, в 11 случаях фиксировалось заражение домашних кошек и в 13 — собак.

В настоящее время карантин продолжает действовать в Ижевске и шести районах республики.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2018 года число случаев выявления очагов бешенства составило 27 единиц на территории 13 районов. Таким образом, число случаев бешенства в 2019 году выросло на 81,5% по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году фиксировалось 67 случаев в 20 районах.