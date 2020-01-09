Карачаевск, Карачаево-Черкесия, , 11:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел пожар в Карачаевском районе. Горит сухая лесная подстилка в Худесском участковом лесничестве. Огонь распространился на площади 3,2 гектара, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

С пожаром борются 27 сотрудников лесной пожарной охраны. Кроме того, им на помощь направлена аэромобильная группировка МЧС России по КЧР в составе 27 человек и семь сотрудников Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по КЧР, а также группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Общее число задействованных в устранении огня составляет 61 человек.

Тушение пожара осложнено тем, что его очаг находится в труднодоступной местности. Между тем ближайшему населенному пункту — аулу Карт-Джурт, как отметили в МЧС, ничего не угрожает. На пути огня имеется естественная природная преграда — река Кубань.