Дзержинский район, Калужская область, , 13:15 — REGNUM Жителю Дзержинского района Калужской области пришлось заплатить долг по алиментам — 213 тысяч рублей, — когда в рамках принудительного исполнения судебные приставы арестовали земельный участок и гараж, находящиеся в собственности мужчины. Об этом 9 января корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Любовь Скакун.

У судебного пристава Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

По её словам, приставы ранее неоднократно применяли к гражданину различные меры принудительного исполнения, в том числе привлекали его к административной ответственности, но это никак не повлияло на неплательщика алиментов. К концу 2019 года у гражданина образовался крупный долг по алиментам, которые он должен был платить своей 14-летней дочери.

«Под угрозой остаться без дачи и гаража мужчина полностью погасил свой долг по алиментам, а также оплатил около 13 тыс. рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение долговых обязательств», — сказала Любовь Скакун.

В настоящее время исполнительные документы направлены по месту работы гражданина, и алименты удерживаются из его заработной платы.

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