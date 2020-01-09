р-н Ишимский, , 11:33 — REGNUM В тюменском Ишимском районе в праздничный день 30-летнему мужчине нанесли тяжкие телесные повреждения бутылкой из-под шампанского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения подрался со своим знакомым. На помощь позвал друга, с которым тоже подрался и нанёс ему удар бутылкой из-под шампанского по голове.

По факту драчуну предъявлено обвинение по ч.2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогодний день тюменка застрелила сожителя.

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