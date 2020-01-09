Сеул, , 11:41 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали первый случай заболевания вирусной пневмонией, вызванной новым видом коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

По их словам, 36-летняя гражданка Китая была госпитализирована в одну из больниц Южной Кореи 8 января.

Известно, что данное вирусное заболевание было обнаружено у женщины спустя две недели после посещения китайского города Ухань провинции Хубэй.

В настоящее время китаянка находится под наблюдением врачей в университетской больнице Бундан, расположенной в городе Соннам провинции Кёнгидо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские исследователи выявили новый вид коронавируса, который стал причиной вспышки вирусной пневмонии в КНР.