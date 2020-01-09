Владивосток, , 11:37 — REGNUM Представители «тысячекоечной» больницы города Владивостока опровергли информацию об улучшении здоровья воздушной гимнастки Елены Приходской, которая 29 декабря упала с пятиметровой высоты в цирке Владивостока.

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Утром в четверг, 9 января, источники из краевого министерства здравоохранения распространили сообщение, из которого следовало, что состояние девушки улучшилось и у неё наметилась положительная динамика.

Тем не менее состояние девушки остаётся тяжелым, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, о состоянии разбившейся в цирке Владивостока гимнастки рассказали информированные источники.