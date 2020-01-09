Ижевск, , 11:27 — REGNUM 11-летний мальчик, пропавший в Ижевске 6 января, был найден в лифтовой шахте недостроенного подъезда с многочисленными травмами. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По данным ведомства, группа детей проникла в недостроенный подъезд многоквартирного дома по улице Льва Толстого в Ижевске, поднявшись на шестой этаж, дети стали взрывать пиротехнические изделия. На детей прикрикнул оказавшийся на месте мужчина, услышав, дети разбежались, а один из них побежал в сторону шахты и упал в нее с высоты шестого этажа.

Ребенок был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, сейчас его жизни ничто не угрожает.

Установлено, что подъезд в недостроенном виде пребывает долгое время. Компания — подрядчик строительства обанкротилась, глава компании осуждена за мошенничество со средствами дольщиков.

«Следствием изъята строительно-техническая документация на здание, выясняется его правовой статус. Направлена информация в администрацию Индустриального района Ижевска о принятии мер к устранению обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, в соответствии с которой в настоящее время установлена решетка на окне, исключающая доступ внутрь недостроенного подъезда», — подчеркнули в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, об исчезновении ребенка в полицию сообщили его родители 6 января. Мальчик гостил у бабушки и не вернулся домой. После опроса детей, которые находились вместе с упавшим в шахту мальчиком, его местонахождение было установлено.