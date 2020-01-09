Кампала, , 11:28 — REGNUM Не менее шести человек из числа рабочих погибли в результате обрушения здания, строящегося в пригороде столицы Уганды, Кампале. Об этом 9 января сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в полиции.

Также сообщается о трех пострадавших из-за обрушения рабочих.

«Все тела извлечены из-под обломков, раненые доставлены в больницу», — приводит «Синьхуа» слова представителя полиции Кампалы Патрика Оньянго.

Кроме этого, он рассказал о том, что создана комиссия по расследованию причин произошедшего.

Отметим, в прошедшем году в Уганде были разрушены десятки зданий в результате необыкновенно сильных ливней и последовавших за ними оползней.