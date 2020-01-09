Омск, , 11:22 — REGNUM Школьница из Омска и её друг обвиняются в жестоком убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 января в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по факту смерти в больнице 43-летней женщины, получившей множественные телесные повреждения. В медучреждение омичку доставила скорая помощь из дома, расположенного в Советском округе города.

Установлено, что к преступлению причастны 15-летняя дочь погибшей и 18-летний друг девочки. Подозреваемым предъявлено обвинение, они заключены под стражу.

По версии следствия, в ночь с 30 на 31 декабря произошёл конфликт между женщиной, её 15-летней дочерью и 18-летним юношей. Молодой человек несколько раз ударил женщину ножом. В это же время дочь нанесла матери множество ударов молотком и ножом по голове и телу.

Женщина смогла позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь. Омичка скончалась в больнице. Расследование продолжается.