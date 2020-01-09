Ханой, , 11:22 — REGNUM Четыре человека погибли во Вьетнаме в результате столкновений полиции и людей, недовольных строительством стены возле военного аэропорта. Об этом говорится в сообщении вьетнамского правительства, опубликованного 9 января на официальном сайте.

Стычка произошла утром в районе военного аэропорта «Миеумон». Группа жителей пригорода Ханоя Донгтам атаковала строителей, возводящих ограждение вокруг аэропорта.

Стражи порядка выступили против нападавших, которые применяли «коктейли Молотова» и холодное оружие. В результате смертельные ранения получил один из протестующих и трое полицейских.

По предварительным данным, конфликт был вызван изъятием у местных жителей земельных участков. Инцидент расследует министерство общественной безопасности Вьетнама.