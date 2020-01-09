Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM На трассе Ростов — Ставрополь в Ростовской области произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения регионального управления ГИБДД.

Дорожная авария произошла вечером 8 января. По имеющимся данным, ДТП спровоцировал водитель Chevrolet Aveo. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги, в связи с чем иномарка опрокинулась.

«В результате ДТП двое детей шести и четырёх лет получили травмы и были доставлены в больницу. Избежать трагических последствий удалось благодаря тому, что оба ребёнка находились в автокреслах. По факту ДТП проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области произошла авария, в результате которой погиб полуторагодовалый ребёнок. В момент ДТП мать держала ребёнка на руках, удерживающего устройства в машине не было.

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