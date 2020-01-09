Уфа, , 11:26 — REGNUM Лесничего и двух его сообщников подозревают в незаконной рубке деревьев в Башкирии. Об этом 9 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемый привлек к незаконной вырубке 39 деревьев хвойной породы в Зауральском лесничестве двух своих знакомых.

Сообщается, что в результате незаконной рубки деревьев Российской Федерации был причинен ущерб в размере порядка 830 тысяч рублей.

Для сокрытия данного преступления, один из подозреваемых составил поддельные сопроводительные документы на древесину от имени крестьянско-фермерского хозяйства своей матери, считают правоохранители.

При перевозке древесины одна из машин была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ, ч. 3 ст. 260 УК РФ.

Отмечается, что обвиняемые свою вину не признали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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