Тбилиси, , 11:22 — REGNUM Уголовное дело, в котором сотрудника спецназа МВД Грузии обвиняют в избиении до смерти жителя Тбилиси Мурада Цурцумии на кладбище, необходимо забрать у прокуратуры и передать в Службу государственного инспектора. Такое заявление сделала член партии «Лело для Грузии» Анна Нацвлишвили, сообщает агентство «Новости Грузия».

«Мы требуем, чтобы независимое ведомство незамедлительно начало расследование и подтвердило, что оно действительно является независимым и не является еще одним бутафорским институтом в руках [правящей партии] «Грузинской мечты», — сказала Нацвлишвили 8 января на пресс-конференции.

По ее мнению, в прокуратуре делу дали более мягкую квалификацию, чем следовало, и дело следует передать в спецведомство, которое было создано в 2018 году для расследования случаев, связанных с преступлениями со стороны представителей органов правопорядка и чиновников.

Инцидент с Мурадом Цурцумией произошел ночью 2 января на тбилисском кладбище Дампало. По предварительной версии следствия, он вместе с братом Мухраном Чхвиркией пытался похитить автомобиль, принадлежащий сотруднику спецназа. За это они были избиты владельцем машины, считают следователи. Чхвиркия сумел убежать, а Цурцумия из-за полученных травм скончался в больнице.