Тобольск, Тюменская область, , 11:11 — REGNUM В Тюменской области 8 января 2020 года на строительных площадках «Сибура» произошло два пожара. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС города Тобольска.

В 08:44 по местному времени (06:44 мск) в результате короткого замыкания электропроводки произошел пожар в аккумуляторном отсеке экскаватора Komatsu. Огнём повреждён аккумуляторный отсек.

В 10:40 по местному времени (08:40 мск) вновь из-за короткого замыкания электропроводки горел вагон-бытовка. В результате пожара повреждена внутренняя обшивка вагончика.

В обоих случаях материальный ущерб и виновные лица устанавливаются.