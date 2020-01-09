Тегеран, , 11:10 — REGNUM Данные, зафиксированные бортовыми самописцами украинского самолёта Boeing 737, разбившегося в Иране, частично утрачены. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте Организации гражданской авиации Ирана.

«Оба так называемых «чёрных ящика», которые содержат данные и сообщения кабины от самолёта, были восстановлены, хотя они были повреждены, и некоторые части их памяти были потеряны», — сообщили в ведомстве.

В документе сказано, что следователи отвергли версии лазерных или электромагнитных помех, как причин аварии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что украинский самолёт развернулся, пытаясь вернуться в аэропорт вылета. По данным очевидцев, лайнер начал гореть ещё в воздухе.

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