Тегеран, 9 января 2020, 11:10 — REGNUM Данные, зафиксированные бортовыми самописцами украинского самолёта Boeing 737, разбившегося в Иране, частично утрачены. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте Организации гражданской авиации Ирана.
В документе сказано, что следователи отвергли версии лазерных или электромагнитных помех, как причин аварии.
Как передавало ИА REGNUM, ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что украинский самолёт развернулся, пытаясь вернуться в аэропорт вылета. По данным очевидцев, лайнер начал гореть ещё в воздухе.
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