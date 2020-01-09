Тегеран, , 11:07 — REGNUM Не менее 19 человек погибли в результате аварии автобуса, которая произошла на северо-западе Ирана. Об этом 9 января сообщает агентство ISNA.

Также уточнятся, что авария произошла в 3:50 по местному времени (3:20 мск) на территории района Хатыр Кух иранской провинции Семнан с автобусом, который следовал из Тегерана в Калале.

При этом уточняется, что в результате аварии ещё 23 человека пострадали, все они доставлены в расположенные вблизи больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы с участием рейсового автобуса, маршрутного такси и двух легковых автомобилей.