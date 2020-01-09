Тюмень, , 11:03 — REGNUM В Тюменской области в первые дни нового, 2020 года отмечено снижение пожаров на 10% к уровню аналогичного периода 2019 года. Жильё горело меньше на 40%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС России.

За восемь дней января сотрудники МЧС спасли на пожарах четырёх жителей Тюменской области. В огне погибли два человека — снижение почти на 80%.

Уменьшению числа пожаров и погибших в огне способствовала целенаправленная профилактическая работа сотрудников ГУ МЧС России по Тюменской области в новогодние и рождественские дни, сообщили в ведомстве.