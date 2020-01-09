Новосибирск, , 11:02 — REGNUM Жительница Новосибирска, которая провалилась в коммунальную яму с кипятком, умерла в больнице, не приходя в сознание.

Напомним, 89-летняя женина упала в яму с горячей водой на улице Костычева в Новосибирске 2 ноября 2019 года.

Как рассказала «НГС Новостям» внучка умершей, после несчастного случая женщина так и не пришла в сознание, а всё это время она находилась на искусственной вентиляции лёгких.

Отметим, что 23 января 2020 года женщине должно было исполнится 90 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина была госпитализирована с 40% ожогов верхней половины туловища, а также обеих рук.

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