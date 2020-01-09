Ульяновск, , 11:00 — REGNUM В Ульяновске подводят итоги новогодних праздников, публикуя статистику происшествий. По данным мэрии, в столице произошло 18 пожаров, также продолжились профилактические рейды в частном секторе.

В период с 31 декабря по 8 января в Ульяновске в результате 18 пожаров двое человек погибли, двоих удалось спасти, в том числе ребёнка.

По информации МБУ «Управление гражданской защиты», с 3 по 8 января было организовано 13 рейдов по профилактике возгораний. Специалисты посетили 325 частных домов, провели беседы с 412 жителями.

По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, один из крупных пожаров зарегистрирован 3 января в Засвияжском районе Ульяновска: возгорание произошло в квартире, в результате была закопчена лестничная клетка подъезда. Пострадавших нет, спасен один человек, эвакуированы 17 человек. 2 января горели два частных дома: в Заволжском и Железнодорожном районах Ульяновска.