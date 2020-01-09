Москва, , 11:01 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы с участием рейсового автобуса, маршрутного такси и двух легковых автомобилей. Об этом 9 января сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

В пресс-службе указали, что ДТП с участием четырех указанных транспортных средств произошло в 7:05 мск на пересечении улиц Салтыковской и Старостина.

По данным Госавтоинспекции, водитель рейсового автобуса врезался с маршрутным такси в результате чего вылетел на полосу встречного движение, где врезался сразу в две легковые машины.

«В результате ДТП пострадали три человека — пассажиры легкового транспортного средства», — также рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, сообщается, что в настоящий момент на месте ДТП проводят находятся сотрудники ГИБДД и устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в Уфе.