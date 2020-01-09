Москва, , 10:57 — REGNUM В храме Христа Спасителя в центре Москвы 9 декабря работают сотрудники экстренных служб. Специалисты ищут в здании взрывные устройства.

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По данным источника ТАСС в экстренных службах, сообщение об угрозе взрыва поступило в администрацию храма от неизвестного. В настоящее время идёт проверка информации о возможном минировании здания.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 января, в Москве эвакуировали сразу несколько школ. Такие меры были приняты из-за поступивших анонимных сообщений о возможном наличии в зданиях взрывных устройств.

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