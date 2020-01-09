Оренбург, , 10:56 — REGNUM В Оренбургской области вечером 8 января локомотив насмерть сбил пожилого мужчину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Несчастный случай произошел на 315 километре седьмого пикета перегона «Круторожино-Никель». По факту проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что машинист маневренного локомотива, заметив человека в колее пути, подал сигнал. Однако мужчина на него не отреагировал. Тогда была предпринята попытка экстренного торможения. Из-за близкого расстояния столкновения избежать не удалось.

По данным пресс-службы ЮУЖД, за 11 месяцев 2019 года в Оренбургской области произошло 15 несчастных случаев на железной дороге, в 2018 году — 16.