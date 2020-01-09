Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 11:01 — REGNUM Владельцы ценных бумаг в посёлке Ягодное Магаданской области с помощью судебных приставов смогли получить от банка выплаты за купленные ранее векселя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП Колымы.

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Три исполнительных производства о взыскании в общей сложности долга в 3,3 млн рублей с банка Благовещенска находятся на исполнении в Ягоднинском районном отделе судебных приставов.

По истечении установленного в договоре срока, финансовая организация, которая продала векселя, не выплатила в добровольном порядке причитающиеся приобретателям деньги. Они обратились в суд.

Суд признал сделку по договору купли-продажи векселей недействительной и постановил взыскать с банка стоимость векселей и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Взыскатели обратились к судебным приставам с исполнительными листами.

«В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении 56 единиц автотранспорта, принадлежащего должнику-организации, в том числе легковых и специализированных автомобилей. Кроме того, должника предупредили о взыскании с него исполнительского сбора в размере 7% от взыскиваемой суммы в случае неуплаты задолженности в установленный срок», — пояснили в ведомстве.

После вмешательства приставов, кредитное учреждение погасило задолженность перед своими вкладчиками в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Омсукчанского района Колымы признала договор купли-продажи простых векселей между вкладчицей и «АТБ» недействительной сделкой.