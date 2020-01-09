Уфа, , 10:55 — REGNUM Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в Уфе. Об этом 9 января сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла поздним вечером 8 января рядом с домом № 36 по улице Цветочная.

Автомобиль «ВАЗ-2107», за рулем которого находился 19-летний водитель, столкнулся со встречным автобусом ПАЗ.

Отмечается, что автобус ехал без пассажиров и на маршруте не был. В результате ДТП водитель легковушки получил различные ушибы, а двух его пассажиров госпитализировали с тяжелыми травмами.

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