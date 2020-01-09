Новосибирск, , 10:52 — REGNUM В Новосибирске 16-летний подросток, накануне, 8 января 2020 года, застрял в джакузи в аквапарке. Его состояние врачи оценивают как — «крайней степени тяжести».

«НГС Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Новосибирской области пишут, что врачам скорой помощи удалось восстановить сердцебиение и дыхание у юноши на месте происшествия. В ведомстве уточнили, что у подростка была клиническая смерть, и что сейчас он находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких в состоянии крайней степени тяжести.

Инцидент прокомментировали в аквапарке.

«Наш комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров обустроен по ГОСТу и соответствует национальным стандартам РФ. Все аттракционы сертифицированы, на территории аквапарка работают 83 инструктора и медицинский персонал. Именно благодаря их действиям удалось избежать серьёзных последствий, — отметили «Всем новостям Новосибирской области» в PR-службе новосибирского аквапарка. — Наш комплекс продолжает работать в обычном режиме — с 10.00 до 22.00. Что касается инцидента 8 января, то в данный момент контролирующие органы проводят проверку».